Wizz Air stationiert zwei neue Flugzeuge in Tirana und startet Flüge von Kukës

Die neuen Airbus A320neo werden die Flotte ergänzen und die Aufnahme von zwei neuen Routen von Tirana nach Friedrichshafen und Rimini ermöglichen. Außerdem wird die Airline den Flugbetrieb von Kukës International Airport nach Wien, Memmingen/München West, Karlsruhe/Baden-Baden und Basel-Mulhouse-Freiburg aufnehmen. Tickets für die neuen Flüge sind bereits buchbar.

Wizz Air nahm den Flugbetrieb in Albanien im April 2017 auf und hat in den vergangenen vier Jahren über 500.000 Passagiere befördert. Zusammen mit den sechs neuen Routen bietet Wizz Air nun 42 Routen in 13 Länder ab Tirana an.

Wizz Air setzt die Einstellung von Kabinenpersonal in Albanien weiter fort und sucht nach neuen Mitarbeitern für die Basis in Tirana. Die Fluggesellschaft wird am 11., 18. und 28. Februar in Tirana sowie an acht weiteren Terminen im ganzen Land eine Reihe von Recruitment Days durchführen. In der Vergangenheit war allerdings immer wieder Kritik an den Arbeitsbedingungen des Personals aufgekommen.

(red / W6)