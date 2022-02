Wizz Air feiert Erstflug Wien – Dubai

Der ungarische Billigflieger Wizz Air feiert heute die Ankunft der ersten Maschine in Dubai auf der neuen Strecke von Wien in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

Die Route wird ab heute, 4. Februar, bis zum 25. März 2022 drei Mal in der Woche bedient. Ab dem 28. März wird die Route an den Flughafen Abu Dhabi verlegt. Tickets für die neue Strecke können bereits ab 29,99 EUR online auf wizzair.com oder in der mobilen App gebucht werden.

Die Route ist die erste Verbindung von Wien in die Vereinigten Arabischen Emirate und bietet für Reisende einzigartige Erlebnisse. Kulturbegeisterte Menschen werden ab März in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate fündig, und können imposante Sehenswürdigkeiten wie die Sheikh Zayed Moschee besuchen. Aber auch Dubai bietet ein vielfältiges Programm: Die luxuriöse Stadt ist bekannt für ihre ultramoderne Architektur, Luxusläden und ein pulsierendes Nachtleben. Die atemberaubende Aussicht am Burj Khalifa, dem 830 Meter hohen Wolkenkratzer, und einzigartige Sehenswürdigkeiten wie die Palm Island sollten sich Besucher nicht entgehen lassen.

Bis zum 31. März 2022 ist es Besuchern zudem noch möglich das begehrte EXPO 2020-Gelände, nur 45 Minuten vom Flughafen Abu Dhabi entfernt, zu besuchen. Mit 191 Länderpavillons, in denen die neuesten Innovationen, Unterhaltungs- und Gastronomieangebote präsentiert werden, verspricht die EXPO 2020 ein unvergessliches Erlebnis für alle Besucher der VAE zu werden. Eine kurze Fahrt mit dem von der EXPO 2020 kostenlos zur Verfügung gestellten Bus oder einem Taxi verschafft den Besuchern Zugang zu dem spektakulären Gelände.

Für die Einreise nach Dubai wird derzeit ein negativer PCR-Test benötigt, der nicht älter als 72 Stunden bei der geplanten Ankunft in den Emiraten sein darf. Bei Ankunft aus Österreich sind kein weiterer Test und keine 10-tägige Quarantäne notwendig. Für die Einreise nach Abu Dhabi benötigen Reisende einen COVID-19 Test mit negativem Ergebnis, das nicht älter als 48 Stunden bei der geplanten Ankunft in den Emiraten sein darf. Zudem müssen Touristen einen PCR-Test bei Ankunft sowie einen weiteren PCR-Test am 6. Tag nach der Einreise vorlegen und sich entweder über die Al Hosn App registrieren und ein negatives Testergebnis aus den VAE vorweisen, beziehungsweise die Testergebnisse über die offizielle App des Heimatlandes vorweisen, um öffentliche Orte und Einrichtungen besuchen zu können. Fünf Tage vor Abflug muss jeder Tourist ein sogenanntes Register Arrival auf der ICA App ausfüllen.

Durch die strengen Hygienemaßnahmen an Board von Wizz Air ist unbeschwertes Reisen möglich. In den Flugzeugen herrscht Maskenpflicht. Die Lüftungssysteme der WIZZ-Flugzeuge sorgen für einen vollständigen Austausch der Luft 20-mal in der Stunde. Somit entscheiden sich Passagiere von Wizz Air für sicheres und ökologischeres Reisen zu Top-Destinationen.

(red / W6)