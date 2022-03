Flughafen Bremen: Details zum Sommerflugplan

Meteorologisch ist es zwar nicht ganz korrekt – aber der Sommer startet am Bremen Airport schon Ende März – ab Sonntag, 27. März gilt der neue Sommerflugplan 2022. Das Urlaubsangebot an Linien-, Touristik- und Low Cost-Flügen ab Bremen bietet im kommenden Sommerflugplan sonnenversprechende Urlaubsdestinationen, sehenswerte Städte und Verbindungen in die ganze Welt über die Drehkreuze München, Frankfurt, Amsterdam und Istanbul. Die gute Nachricht für alle Drehkreuznutzer: Lufthansa, Turkish Airlines und auch KLM erhöhen im kommenden Sommer ihre Frequenzen an die Umsteigeflughäfen.