Lufthansa stellt Pilotenausbildung in Bremen ein

Seit mehr als einem halben Jahrhundert werden an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa in Bremen die so genannten Nachwuchsflugzeugführer (NFF) des Kranichs ausgebildet. Das 1956 gegründete Unternehmen wurde später in Lufthansa Flight Training und 2017 schließlich in Lufthansa Aviation Training umbenannt. Doch jetzt droht zumindest dem Standort Bremen das Aus.

"Es gibt auf Jahre hinaus bei den Konzern-Airlines keinen Bedarf an Nachwuchspiloten."

Lufthansa Aviation Training

So wurden die aktuell rund 700 Flugschüler heute in einem Webcast dringend aufgefordert, sich einen neuen Berufsweg zu suchen und die Schule ohne finanzielle Verpflichtungen zu verlassen. Lediglich jene Nachwuchsflugzeugführer, deren Ausbildung schon weit fortgeschritten sei - es sollen etwa 150 sein - würden noch fertig ausgebildet, dann allerdings nicht von Lufthansa oder ihren Partnerairlines übernommen. Sie müssten allerdings ihren Anteil von 60.000 bis 80.000 Euro an den Ausbildungskosten dann zurückzahlen.

Auch die weitere Zukunft des Standortes Bremen mit seinen 150 Mitarbeitern sei ungewiss. Eine Entscheidung darüber werde im November erwartet.

(red)