Förderung für Airbus Helicopters

Bei einem Besuch im Werk von Airbus Helicopters (vormals Eurocopter) in Donauwörth hat der bayrische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger Förderbescheide über fast 12 Millionen Euro übergeben. Damit wolle das Wirtschaftsministerium Zukunftstechnologien im Hubschrauberbau unterstützen, heißt es.

"Airbus Helicopters entwickelt Hubschrauber weiter, damit sie immer leiser fliegen, weniger Treibstoff verbrauchen und weniger CO2 ausstoßen. Wir unterstützen das Unternehmen, in dem wir Forschungsarbeit fördern, um kürzere Durchlaufzeiten in der Fertigung, verbesserte Wartungskonzepte und einen höheren Anteil an Simulation bei der Entwicklung zu ermöglichen. Die Vision sind Airbus-Hubschrauber, die leiser und sparsamer fliegen. Wir sichern mit der Förderung den Produktionsstandort Donauwörth und die Arbeitsplätze im nordschwäbischen Raum zwischen Augsburg und Nördlingen", so der Politiker.

Am Standort Donauwörth arbeiten rund 7.000 Mitarbeiter, davon 800 im Bereich der Forschung.

(red)