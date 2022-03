Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus Helicopters ist auf der Heli Expo in der texanischen Hauptstadt Texas vertreten.

Nach zweijähriger coronabedingter Zwangspause findet derzeit in den USA wieder die Heli-Expo statt. Allein am ersten Tag konnte sich Airbus Helicopters über zahlreiche Aufträge freuen. Ecocopter aus Südamerika bestellte drei H125 sowie eine H145. Die Polizei von Riverside in Kalifornien bestellte zwei H125, der Ambulanzfluganbieter North Memorial Health orderte zwei H135.

STAT MedEVac (ebenfalls USA) bestellte gleich zehn neue H135.

(red)