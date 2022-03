Fraport und TAV leisten Vorauszahlung für neue Betriebskonzession am Flughafen Antalya

Die geleistete Vorauszahlung in Höhe von 1,8125 Milliarden Euro beläuft sich auf 25 Prozent der Gesamt-Konzessionsgebühr von 7,25 Milliarden Euro (ohne MwSt), welche über die gesamte Dauer der Konzession von Anfang 2027 bis Ende 2051 zu entrichten ist. Die beiden Unternehmen hatten am 1. Dezember 2021 in einem Bieterverfahren den Zuschlag für die neue Betriebskonzession am Flughafen Antalya erhalten. Bereits heute betreibt das Joint Venture aus Fraport und TAV den Airport an der türkischen Mittelmeerküste. Die aktuelle Konzession läuft Ende 2026 aus.

Fraport ist seit über zwei Jahrzehnten als Investor und Flughafenbetreiber am Standort aktiv. In diesem Zeitraum konnte Antalya zu einem der wichtigsten Drehkreuze für den internationalen Tourismus im Mittelmeerraum entwickelt werden. „Mit der heutigen Vorabzahlung der Konzessionsgebühr bekräftigen wir auch unser Engagement für den Standort Antalya“, hob der Vorstandsvorsitzende der Fraport AG, Dr. Stefan Schulte, hervor. „Wir sind überzeugt, dass Antalya dank seiner Lage in einer der schönsten Gegenden am Mittelmeer als internationale Marke weiter erfolgreich sein wird. Als attraktives Ganzjahresziel mit einem hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis wird Antalya von weiter steigender touristischer Nachfrage profitieren.“

Der Flughafen Antalya gilt als wichtigster Verkehrsknotenpunkt an der Türkischen Riviera. Die Region ist für ihre zahlreichen kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten ebenso bekannt wie für ihre weiten Strände, das gastronomische Angebot und das pulsierende Nachtleben. Daneben erfreut sich Antalya auch als Austragungsort für internationale Konferenzen oder Sportevents großer Beliebtheit. Schulte hob die wichtige Rolle hervor, die der Flughafen bei dieser Entwicklung spielt: „Gemeinsam mit unserem Partner TAV werden wird Antalya als internationales Gateway in der Region weiterentwickeln und ausbauen.“

So will das Betreiberkonsortium aus Fraport und TAV in den kommenden drei Jahren auch die Entwicklung der luft- und landseitigen Infrastruktur des Airports vorantreiben. Vorgesehen ist dabei unter anderem ein weiterer Ausbau der beiden bestehenden Terminals für den Inlands- und internationalen Flugverkehr.

Noch im Jahr 2019 hatte der Airport in Antalya einen neuen Passagierrekord mit über 35 Millionen Fluggästen erzielt. Aufgrund der Corona-Pandemie ging die Zahl der Fluggäste im Jahr 2020 auf rund 9,7 Millionen Passagiere zurück. Doch schon 2021 erzielte Antalya insbesondere in den Sommermonaten wieder eine sehr gute Passagierentwicklung und zählte rund 22 Millionen Fluggäste.

(red / Fraport)