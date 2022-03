Wechsel im Fraport-Vorstand: Julia Kranenberg als neue Personalvorständin bestellt

Julia Kranenberg wird das Vorstandsteam der Fraport AG als neue Personalvorständin und Arbeitsdirektorin verstärken. Dies entschied der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung. Sie folgt damit auf Michael Müller, dessen Vertrag aus Altersgründen am 30. September 2022 ausläuft.

Kranenberg trat 2007 in den Essener Energiekonzern RWE ein und war dort in verschiedenen Führungspositionen im Personalbereich tätig, bevor sie 2016 im Zuge der Aufspaltung von RWE zur innogy SE wechselte. Bei innogy verantwortete Kranenberg als Leiterin des Bereichs Personalentwicklung und Top Executive Management konzernweit die Entwicklung der 40.000 Mitarbeitenden und Führungskräfte sowie das HR Management der obersten Führungskräfte.

Im Zuge der Übernahme von innogy durch den E.ON-Konzern trug Kranenberg ab April 2018 maßgeblich zu der personalwirtschaftlichen Integration beider Unternehmen bei, bevor sie im März 2020 das Vorstandsressort Personal bei der Avacon AG übernahm. Sie verantwortet dort zudem die Bereiche Einkauf, Liegenschaften und Umweltsicherheit.

Kranenberg ist verheiratet und hat einen zehnjährigen Sohn.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Fraport AG, Hessens Finanzminister Michael Boddenberg, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Auswahlprozess: „Am Ende ist uns die Wahl schwer gefallen, weil wir hervorragende Führungspersönlichkeiten während dieses Prozesses kennengelernt haben. Für Julia Kranenberg spricht insbesondere, dass sie vielfältige Erfahrung in einem großen Infrastrukturunternehmen gesammelt und dort Transformationsprozesse begleitet hat. Außerdem hat sie mich mit ihrer klaren fachlichen aber auch menschlichen Art überzeugt.“

Boddenberg würdigte auch die Verdienste des scheidenden Arbeitsdirektors: „Mit Michael Müller verliert die Fraport AG eine herausragende Führungspersönlichkeit, die in ihren fast 40 Jahren Flughafenerfahrung maßgeblich zur positiven Entwicklung der heutigen Fraport AG beigetragen hat. Insbesondere die Wahrung der Beschäftigteninteressen – sowohl in guten Zeiten als auch in den Krisenjahren der Luftfahrt – war ihm stets eine Herzensangelegenheit. Ich danke Herrn Müller für seine erfolgreiche Arbeit, seinen Einsatz und die gute Zusammenarbeit und wünsche ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute und Gottes Segen.“

Arbeitsdirektor Michael Müller ist seit Oktober 2012 Mitglied des Vorstands und verantwortet die Bereiche Bodenverkehrsdienste, Personalserviceleistungen sowie Interne Revision. Bereits 1984 trat Müller in die damalige Flughafen-Betreibergesellschaft FAG ein und war ab 1993 in diversen leitenden Funktionen im Personalbereich tätig. 1997 wurde der Diplom-Volkswirt zum Leiter des Bereichs Personalserviceleistungen ernannt. 2009 übernahm er die Funktion des Geschäftsbereichsleiters Bodenverkehrsdienste bei der Fraport AG.

