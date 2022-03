Frühlingserwachen für die Erlebniswelt am Flughafen Frankfurt

„Ready for take off“ heißt es wieder für die Freizeit- und Erlebniswelt am Flughafen Frankfurt, die pandemiebedingt eine lange Durststrecke überwunden hat.

Mit einem Event unter dem Motto „Frühlingserwachen“ feiern am 27. März alle Attraktionen mit interessierten Besucherinnen und Besuchern den Start in den Frühling und schicken diese auf eine Erlebnisreise am Airport FRA: Einen einmaligen Blick auf das Airport-Geschehen von oben bietet die Besucherterrasse am Terminal 2. Bei einer Flughafenrundfahrt erleben Gäste live moderiert den Vorfeld-Trubel. Im multimedialen Besucherzentrum im Terminal 1, Halle C lassen sich die Eindrücke und Informationen der Tour an zahlreichen Exponaten vertiefen. Mit dem Event gehen alle Ausflugsangebote am Airport FRA wieder in einen geregelten Betrieb.

Willkommen zurück auf der Besucherterrasse

Von 11 bis 19 Uhr starten die Airport-Besucherattraktionen damit in die Frühlingssaison. Große und kleine Gäste genießen das Frühlingserwachen auf der Besucherterrasse am Terminal 2. Maskottchen Fluggi zeigt den Jüngsten die Flughafenwelt und lädt zum Springen auf der Hüpfburg, Kinderschminken und Eis essen ein. Ein Flughafen-Experte moderiert live das Vorfeldgeschehen und gibt zahlreiche Hintergrundinformationen.

Interaktives Erlebnis im Besucherzentrum

Im Fraport-Besucherzentrum im Terminal 1, Halle C trifft Maskottchen Fluggi auf seine Freunde Peppa Wutz und Biene Maja. Die drei Freunde starten mit den Gästen in ein interaktives Erlebnis: Ob eine virtuelle Achterbahnfahrt im Motion Ride, das ebenso virtuelle Einweisen eines A320 Neo auf Parkposition oder die Beobachtung des weltweiten Flugverkehrs in Echtzeit am „The Globe“, hier findet jeder Gast sein persönliches Highlight. Am Airport City Modell tauchen Interessierte – mit einem Tablet ausgestattet – in die Details der Flughafenwelt ein und zoomen sich in Bereiche, die ihnen sonst verborgen bleiben. KiKa-Moderatorin Leontina interviewt Ramp-Agentinnen und Agenten sowie Follow-Me Beschäftigte zu ihrem Arbeitsalltag auf dem Vorfeld. Das Hauptzollamt zeigt Gegenstände, die der Zoll konfisziert hat, weil Reisende sie nicht nach Deutschland einführen durften.

Vorfeldfeeling bei einer Airport-Tour

Bei einer Flughafen-Rundfahrt im Starter- oder XXL-Format erkunden Besucherinnen und Besucher das Flughafen-Vorfeld aus der Nähe. Die Starter-Tour dauert 45 Minuten und vermittelt live moderiert die wichtigsten Zahlen, Daten und Fakten zum Airport-Geschehen. Auf der 120-minütigen XXL-Tour gibt es einen Blick hinter die Kulissen: Nah an den Flugzeugen beobachten Gäste die Abfertigung, Starts und Landungen und erhaschen einen Blick auf die neue Feuerwache 1 sowie die voranschreitenden Bauaktivitäten am Terminal 3 im Süden des Airports.

Karten für das Frühlingsevent sind online buchbar unter www.fra-tours.com oder für Spontanbesucherinnen und -besucher am Veranstaltungstag bei den jeweiligen Ausflusgzielen erhältlich. Reduzierte Eintrittspreise erhalten Gäste am Veranstaltungstag:

Besucherterrasse: kostenlos

Besucherzentrum: 6 Euro p.P.

Starter-Tour: 9 Euro p.P., 7 Euro p.P. (ermäßigt)

XL-Tour: 22 Euro p.P., 20 Euro p.P. (ermäßigt)

Am Veranstaltungstag gelten die aktuellen Infektionsschutzvorschriften.

Gäste parken an diesem Tag eine Stunde kostenfrei in den öffentlichen Terminalparkhäusern (P2 und P3 am Terminal 1 sowie P8 und P9 am Terminal 2): Die Rabattierung der Parktickets erfolgt am Einlass des Besucherzentrums und der Besucherterrasse. Besucherinnen und Besucher, die länger als eine Stunde parken begleichen den Restbetrag an einem der Kassenautomaten im Übergang zu den Parkhäusern.

Auch in den Osterferien lohnt sich ein Ausflug an den Airport FRA: Am Ostermontag begrüßt Maskottchen Fluggi die Gäste im Besucherzentrum und lädt ab dem 18. April bis zum Ende der hessischen Ferien zu einem Ostereier-Suchspiel mit vielen Gewinnen für unsere kleinen Gäste ein.

