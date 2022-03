Großbritannien will Landungen russischer Flugzeuge für gesetzeswidrig erklären

Im Vereinigten Königreich können russische Flugzeuge künftig an die Kette gelegt werden.

Großbritannien kündigte neue Sanktionen gegen Russland an. Demnach können künftig alle Flugzeuge, die mit Russland in Verbindung stehen und in Großbritannien landen, festgesetzt werden. Das gelte auch für Privatjets, die von reichen Russen gechartered werden.

Zudem werde es künftig verboten sein, britische Güter an die russische Luft- oder Raumfahrtindustrie zu liefern.

Großbritannien hat als erstes europäisches Land den Luftraum für russische Flugzeuge als Konsequenz auf den völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesperrt und schärft seine Sanktionen mit diesen Maßnahmen jetzt noch einmal nach.

