Air Policing an der Grenze zum Kriegsgebiet soll aufrecht erhalten werden.

Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine führte die NATO gestern an der Grenze zur Ukraine den ganzen Tag und auch in der Nacht so genanntes "Air Policing" durch - Austrian Wings berichtete.

Heute bekräftigte Großbritannien, dass es seine Kräfte in den östlichen NATO-Ländern Polen und Rumänien verstärken werde und das "Air Policing" aufrecht erhalten werde.

(red)