Lufthansa-Konzern hat Flugpreise erhöht

Wie das Portal "FVW" schreibt, hätten sowohl Lufthansa als auch AUA, Swiss, Eurowings Discover, Air Dolomiti und Brussels Airlines ihre Ticketpreise in den vergangenen Tagen erhöht. Hintergrund sei der gestiegene Treibstoffpreis.

Demnach kosten Flüge in der Economy Class beziehungsweise Premium Economy Class zwischen 30 und 50 Euro mehr als bisher, in der Business Class werden 100 Euro mehr schlagend, in der First Class 200 Euro.

Von den Preiserhöhungen betroffen ist vor allem das Langstreckennetz, in kleinerem Umfang auch die Kurzstrecke.

