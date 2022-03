Mitteldeutsche Flughäfen: Doppelt so viele Beschäftigte wie 2010

Das sind 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Gegenüber 2010 hat sich die Zahl der Erwerbstätigen an den Flughafenstandorten damit mehr als verdoppelt. Insgesamt sind an den beiden Flughäfen 235 Unternehmen angesiedelt, vier Prozent mehr als 2020.

Götz Ahmelmann, CEO der Mitteldeutschen Flughafen AG: „Die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sind Impulsgeber für die dynamische Entwicklung Mitteldeutschlands. Sie stehen als Standortfaktoren für Mobilität, sichern internationale Lieferketten sowie Wertschöpfung in der Region und garantieren Kontinuität für zehntausende Menschen in vielfältigen Beschäftigungsfeldern.“

Die Mitteldeutsche Flughafen AG beschäftigt 1.325 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das Niveau ist gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Am Flughafen Leipzig/Halle, Europas viertgrößtem Fracht-Airport, arbeiten 12.344 Menschen in über 120 Unternehmen, ein Zuwachs von 14,2 Prozent. Am deutlichsten stieg die Beschäftigung in den Bereichen Fracht-Airline, Abfertigung, Spedition und Logistik. Mit rund 9.500 Erwerbstätigen entspricht dies einem Zuwachs von mehr als 15 Prozent.

Am Standort Flughafen Dresden liegt die Zahl der Arbeitsplätze mit 3.784 Beschäftigten auf dem Niveau von 2020.

(red / Mitteldeutsche Flughäfen AG)