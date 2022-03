Streik: Auch Flughafen Stuttgart betroffen

Im Tarifkonflikt um die Bezahlung des Personals an den Passagierkontrollen der deutschen Flughäfen hat die Gewerkschaft ver.di für Dienstag, 22. März 2022 erneut zu einem ganztägigen Streik aufgerufen. Fluggäste in Stuttgart müssen deshalb mit erheblichen Beeinträchtigungen rechnen.

Passagieren wird dringend empfohlen, unbedingt vor der Fahrt zum Flughafen den Status ihres Fluges zu checken. Viele Airlines müssen infolge der Streikankündigung Flüge verlegen oder streichen. Generell sollten Passagiere mehr Zeit vor dem Abflug einplanen und so wenig Handgepäck wie möglich mitnehmen.

Auf der Website des Flughafens werden die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen in allen Terminals angezeigt. Die Passagierkontrolle im Terminal 1 ist derzeit wegen Umbau geschlossen, Fluggäste können die Kontrollstelle in Terminal 3 nutzen. Der Flughafen bedauert die Beeinträchtigungen, die den Fluggästen durch den wiederholten Streik entstehen.

(red / STR)