Verdi leitet Betriebsratswahl bei Executive Fluggesellschaft FAI ein

Am Dienstag (15.03.2022) hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) die rund 200 Beschäftigten der FAI rent-a-jet GmbH und der FAI Technik GmbH in Nürnberg zur ersten Wahlversammlung zur Wahl eines Betriebsrats aufgerufen. Dazu zählen neben den Pilotinnen und Piloten auch die Beschäftigten in den administrativen Bereichen und der Technik.