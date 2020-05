Verdi: Auch in Deutschland missbraucht Ryanair Krise für Sozialdumping

Nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland nutzt Ryanair laut der Gewerkschaft Verdi die COVID-19 Krise schamlos aus, um Sozialdumping zu betreiben.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) verurteilt die Pläne der Ryanair-Gruppe, die die Covid-19-Krise dazu nutzen will, Tarifverträge zu unterlaufen und Beschäftigte zu entlassen, um sie anschließend zu Dumping-Konditionen wiedereinzustellen. Ähnliches hatte Ryanair mit ihrem Label LaudaMotion auch in Österreich probiert. Kritiker sprachen davon, dass die Gewerkschaft mit einem unzumutbaren KV - einige Löhne teilweise unter der Mindestsicherung, Dienstpläne, die laut Pilotenverband ACA Anlass zur Sorge um die Flugsicherheit geben könnten - regelrecht erpresst wurde.

"Das ist ein Angriff auf die Errungenschaften, die die Mitarbeiter mit viel Mut und internationaler Solidarität erkämpft haben. Wir werden nicht akzeptieren, dass ein Unternehmen mit liquiden Mitteln von 4 Milliarden Euro von den Beschäftigten Einkommensverzicht fordert und diese damit Gefahr laufen, an die Armutsgrenze zu geraten", erklärt Susana Pereira-Ventura, Gewerkschaftssekretärin für die Low-Cost-Carrier in der ver.di Bundesverwaltung.

In Deutschland firmiert Ryanair auch unter maltesischer Flagge mit ihrem Tochterunternehmen Malta Air. Das Unternehmen will rund 1.200 Stellen streichen und über einen Zeitraum von fünf Jahren die Gehälter des Bestandspersonals um 10 Prozent in der Kabine und 20 Prozent im Cockpit - sowie bei neueingestelltem Personal generell um 20 Prozent - kürzen. Auch unbefristete Arbeitsverträge soll es nicht mehr geben.

Dies alles zeige, wie respektlos das Unternehmen sich gegenüber langjährigen Mitarbeitern und ihren Familien verhalte. "Wir fordern volle Transparenz und einen echten und ehrlichen Dialog, die Sicherung der Beschäftigung und die Beibehaltung der derzeitigen Gehälter", so Ventura.

Dies alles geschehe vor den Augen der Europäischen Kommission, deren Mitgliedsstaaten mit horrenden Summen Airlines retten, während Sozialstandards abgebaut werden sollen und der Verdrängungswettbewerb und Preiskampf durch solche Methoden ins Unermessliche gefördert würden.

Auch bei der Ryanair-Tochter Laudamotion gebe es große Probleme. In einem Memo an die Beschäftigten habe die Geschäftsführung angekündigt, Ende Mai keine Gehälter auszuzahlen und möglicherweise den Betrieb ganz stillzulegen. Auch diese Beschäftigten stünden mit Existenzängsten vor einer Zukunftsunsicherheit. ver.di sehe mit Sorge nach Österreich, wo kürzlich die größte Basis in Wien geschlossen wurde. In Deutschland unterhält Lauda die größten Basen in Düsseldorf und Stuttgart.

Die Ryanair-Gruppe mache an beiden Beispielen deutlich, wie sie mit den Beschäftigten umgehe und Sozialdumping vorantreibe. Das dürfe die Europäische Kommission nicht zulassen, fordert ver.di.

(red / verdi)