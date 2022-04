FACC baut globales Service-Netzwerk aus

FACC zählt zu den führenden Aerospaceunternehmen weltweit. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von Hightech-Leichtbaukomponenten für den Weltraum bis hin zu Service- und Reparaturangeboten für Airlines und Flugzeugbetreiber. Gerade das Segment Aftermarket Services weist sehr hohe Wachstumschancen auf: „Der Markt für Wartung und Reparatur in der zivilen Luftfahrt – der sogenannte MRO-Bereich – erholt sich spürbar. Wir haben uns hier mit unseren innovativen Lösungen in den vergangenen Jahren sehr gut positioniert und sind hervorragend aufgestellt“, berichtet Robert Machtlinger, CEO der FACC AG. Mit dem international erfolgreichen Teiledistributor und Serviceanbieter Leki Aviation ist man dafür nun eine starke Partnerschaft eingegangen, die FACC in wesentlichen Zielmärkten näher zum Kunden bringt.

Wachstumsmarkt China

Weltweit wird sich die Anzahl der derzeit rund 23.000 Passagierflugzeuge in den nächsten 20 Jahren auf ca. 46.000 Flugzeuge verdoppeln. Der Bedarf an Service- und Reparaturdienstleistungen steigt damit rasant an. Bereits 2030 wird der weltweilte Markt ein Volumen von über 180 Mrd. $ haben, bei derzeit ca. 70 Mrd. $. Besonders attraktiv ist der Wachstumsmarkt China. Leki Aviation betreibt dort zwei Niederlassungen und nimmt durch die damit verbundene Nähe zu großen chinesischen Fluggesellschaften eine herausragende Position im größten und wichtigsten Wachstumsmarkt der Flugzeugindustrie ein. Benötigt eine Luftfahrtgesellschaft für eines seiner Flugzeuge ein Ersatzteil, wird künftig auf Bauteile aus der Produktion von FACC zurückgegriffen. Leki Aviation mit Sitz in Kopenhagen verfügt insgesamt über neun Standorte weltweit, darunter vier Vertriebszentren und zwei Reparaturstationen.

Katja Kroejby, Director Business Development bei Leki Aviation, setzt große Hoffnungen in die Zusammenarbeit mit FACC: „Die Nachfrage nach unseren Leistungen und Services wird weiter steigen. Es liegen attraktive Märkte und spannende Möglichkeiten vor uns!“

(red / FACC)