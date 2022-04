Fünf Sommerziele vom Flughafen Rostock-Laage aus

In diesem Jahr umfasst das Griechenland-Angebot Flugverbindungen nach Heraklion vom 6. Mai bis 28. Oktober jeweils freitags und auf die Insel Rhodos: Sie wird ab Rostock-Laage zwischen dem 2. Mai und dem 24. Oktober jeweils montags angeflogen. Nach Luxemburg steht zwischen dem 21. Mai und dem 8. Oktober jeweils samstags eine Flugverbindung im Flugplan.



In Richtung Antalya in der Türkei und nach Hurghada in Ägypten ist das ganze Jahr über Sommer: Beide Ziele werden vom RLG aus durchgehend angesteuert: Nach Antalya wird jeweils zweimal pro Woche am Donnerstag und Sonntag geflogen, nach Hurghada stehen Flüge ganzjährig am Flugtag Montag im Flugplan.



Flughafen-Geschäftsführerin Maren Wolters: „Der Flughafen Rostock-Laage bietet auch in diesem Jahr ein Sommerflugprogramm mit fünf Zielen sowie Sonderflügen nach Jersey und Guernsey an, die über PTI Panoramica buchbar sind. In den Sommermonaten wird auch MSC wieder Kreuzfahrtpassagiere über unseren Flughafen nach Warnemünde für ihre Ostseekreuzfahrten einfliegen.“



Auch nach der Übernahme des zivilen Teils des Flughafens durch die Zeitfracht Gruppe werden Flüge in beliebte Urlaubsregionen weiterhin ein wichtiger Teil des Angebots bleiben. Unter dem Dach des neuen Eigentümers werden bestehende Angebote und Services erhalten und durch weitere, neue ausgebaut. Eine dieser Neuerungen ist beispielsweise, dass ein Pickup-Shop des Paketdienstes DPD im Terminalgebäude eingerichtet wurde.



Eine detaillierte Übersicht über alle Flugziele und die jeweiligen Flugtage und -zeiten bietet die neue Internetseite des RLG, zu erreichen unter https://rostock-airport.de/fluege/flugplan .

(red / Rostock-Laage)