Future Aviation Summit am Flughafen Stuttgart

Am Flughafen Stuttgart tagte der zweite FUTUREAVIATION-Summit: Auf Einladung des Forums Luft- und Raumfahrt Baden-Württemberg e.V. (LR BW) diskutieren führende Expertinnen und Experten der Branche mit Dr. Anna Christmann, Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, über Innovationen in der Luftfahrt und über Impulse für den Luftverkehrsstandort Baden-Württemberg. Dabei geht es um smarte Mobilität, neue Mobilitätskonzepte auf dem Weg zum klimaneutralen Fliegen. Ebenfalls wird auch über neue Ansätze in der Zusammenarbeit und Digitalisierung diskutiert.