Flughafen Stuttgart: FFP2-Maske im Terminal weiterhin empfohlen

Am Flughafen Stuttgart besteht seit Sonntag, 03. April 2022 in den Terminals keine Verpflichtung mehr eine Maske zu tagen. Grundlage für die Änderung ist die neue Corona-Schutzverordnung des Landes Baden-Württemberg, die am Sonntag in Kraft trat. Etliche Mediziner halten die Lockerungen für grob fahrlässig und verantwortungslos seitens der Politik.