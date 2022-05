Hamburger Flughafen eröffnet neue Abflugebene schrittweise

Der Hamburger Flughafen hat seine Abflugebene in den letzten Monaten umstrukturiert. Ab sofort ist dieser neu gestaltete Bereich in zwei Zonen unterteilt: Die neue Kurzhaltezone „Kiss-&-Fly“ für alle, die nur kurz ihre Liebsten absetzen möchten, und die Exklusive Haltespur (Taxi/VIP) für den gewerblichen Zubringerverkehr. Für einen reibungslosen Start werden diese beiden Zonen zeitlich versetzt in Betrieb genommen. Morgen eröffnet zunächst die Exklusive Haltespur (Taxi/VIP). Ab 17. Mai können sich alle Bringer auf 10-Gratis-Minuten in der neuen Kurzhaltezone freuen. Wer sich mehr Zeit lassen möchte, nutzt das große Angebot an unterschiedlichen Parkhäusern. Ein Schrankensystem regelt die Zufahrt zu der umstrukturierten Abflugebene.

Im Zuge der Baumaßnahmen wurde auch die Wegführung optimiert. Die rechte Spur führt zur Exklusiven Haltespur und richtet sich grundsätzlich an den gewerblichen Zubringerverkehr wie Taxen. Privatfahrer, die nur kurz jemanden absetzen möchten, folgen der mittleren Spur und können die neue Kurzhaltezone bis zu 10 Minuten kostenlos nutzen. Wer länger als 10 Minuten am Hamburger Flughafen bleiben möchte, biegt links in die Parkhäuser ab. Die ersten 30 Minuten Parken kosten im Parkhaus wie bisher 4 Euro, danach greifen kostengünstigere Stundentarife. Bei der Anfahrt hilft eine Schilderbrücke bei der Orientierung.

In Hamburg sagt man bekanntlich tschüss – und dafür spendiert der Hamburger Flughafen ab 17. Mai 10 Gratis-Minuten statt bisher nur 3 Minuten: Wer nur einen kurzen Stopp einlegen möchte, kann anschließend direkt ausfahren, ohne zum Kassenautomaten zu gehen. Dauert das „Tschüss“ doch mal länger, kann an den sechs Kassenautomaten entlang der Terminalkante per EC- oder Kreditkarte, bar oder via Google oder Apple Pay bezahlt werden. Bis zu 15 Minuten kosten dann 3 Euro. Da die Kurzhaltezone nicht für Dauerparker gedacht ist, steigen die Parkkosten anschließend im 5-Minuten-Takt um je 2 Euro. So soll der Zufahrtsverkehr flüssig gehalten und Bringern eine faire Chance gegeben werden, zu jeder Zeit eine kurze Haltemöglichkeit zu finden.

Die Exklusive Haltezone (Taxi/VIP) richtet sich an den gewerblichen Zubringerverkehr wie Taxen. Wer diese Spur befahren und von den Vorteilen profitieren möchte, muss sich online als Vertragspartner registrieren lassen. Zu den Vorteilen zählen: Die Abläufe bei der Ein- und Ausfahrt werden noch zeitsparender gestaltet, da sich die Schranke für registrierte Kennzeichen automatisch öffnet. Privatpersonen können durch die separate Spur schnell und sicher überholt werden. Unabhängig von der Parkdauer können Taxifahrer bzw. Vertragspartner direkt ausfahren, ohne zum Kassenautomaten zu gehen. Die Abbuchung erfolgt monatlich über die hinterlegte Kreditkarte.

Wer Familie und Freunde abholen oder ins Terminal begleiten möchte, zahlt in allen angrenzenden Parkhäusern P1, P2, P4 und P5 weiterhin 4 Euro für 30 Minuten Parken, danach greifen kostengünstigere Stundentarife. Die Schrankentarife und Tagespauschalen sind gut sichtbar an der Einfahrt ausgewiesen und können auf der Flughafen-Internetseite eingesehen werden. Für alle, die ihr Fahrzeug mehrere Tage am Flughafen abstellen möchten, lohnt sich die Online-Parkplatzbuchung: Frühbucher profitieren von günstigen Wochen-Tarifen und können schnell und komfortabel mit Kennzeichen-Erkennung einfahren. Weitere Infos: Holiday-Parken - Hamburg Airport (hamburg-airport.de) In den Straßen rund um den Flughafen ist eine Anwohner-Parkzone ausgewiesen, die öffentliche Parkdauer ist dort stark begrenzt und kostenpflichtig.

(red / HAM)