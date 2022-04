Eurowings und Flughafen Hamburg feiern Erstflug nach Bilbao

Pünktlich zu den norddeutschen Osterferien setzt Eurowings auf ein neues Sonnenziel: Das spanische Bilbao wird ab sofort erstmals im regelmäßigen Direktflug mit Hamburg verbunden. Mit Flügen jeweils am Montag und Freitag eignet sich die neue Verbindung auch ideal für ein verlängertes Wochenende. Mediziner warnen indes angesichts der Corona-Pandemie: Auf jede nicht zwingend notwendige Reise sollte tunlichst verzichtet werde, da sich Reisen als Pandemietreiber erwiesen hat.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Passagieren ab heute ein neues Ziel in Spanien – eines der beliebtesten Urlaubsländer der Norddeutschen – anbieten können. Die Hafenstadt Bilbao ist mit ihren Sehenswürdigkeiten und den umliegenden Stränden gleichermaßen für Badeurlauber und Städtereisende interessant. Der Mix aus Action und Entspannung verspricht einen abwechslungsreichen Urlaub mit Sonnengarantie“, sagt Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport.

„Deutschlands Norden kann sich mit Bilbao über ein neues attraktives Ziel im Eurowings Streckennetz freuen. Mit der Verbindung ins spanische Baskenland bauen wir unser Angebot an preiswerten Direktflügen weiter aus. Als

Jeden Montag und Freitag direkt nach Bilbao

Die Strecke Hamburg-Bilbao wird jeden Montag und Freitag bedient. Zum Wochenbeginn startet der Eurowings-Flug um 10:05 Uhr in Hamburg (HAM) mit Ankunft um 12:35 Uhr in Bilbao (BIO). Der Freitags-Flug von Hamburg nach Bilbao findet um 12:15 Uhr statt. Die Rückflüge von Bilbao nach Hamburg starten jeweils rund 30 Minuten später, die Flugzeit beträgt circa 2,5 Stunden. Die Strecke wird mit Airbus-Maschinen der Typen A319 und A320 geflogen.

Mit insgesamt 60 Zielen im Sommerflugplan 2022 bietet Eurowings das größte Flugangebot ab Hamburg. Dabei legt die deutsche Fluggesellschaft ihren Fokus auf Urlaubsreisende und setzt auf beliebte Sonnenregionen in Spanien, Griechenland und der Türkei. Hinzu kommen faszinierende Städte in ganz Europa wie Paris oder Prag. Neben Bilbao erweitert die deutsche Fluggesellschaft ihr Sommer-Portfolio ab Hamburg um sechs weitere Ziele, darunter beliebte Urlaubsziele wie Verona, Lissabon und Porto, aber auch Göteborg in Schweden.

(red / HAM)