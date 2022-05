Neue Gerichte in der Condor Business Class

Marinierter Räucherlachs, gefolgt von Hähnchenbrustfilet mit Zitronenbutter und ein Kokosnuss Törtchen mit Mango zum Abschluss: Ab sofort werden die Gourmet-Menüs der Condor Business Class mit neuen Gerichten angeboten. Diese stehen auf allen Langstreckenflügen zur Verfügung und bieten für jeden Geschmack das Richtige. So werden Business Class-Gästen verschiedene Vorspeisen serviert, wie Pastrami Törtchen mit Chimichurri, Baby Blattsalate mit Tomaten und Dip. Bei den Hauptspeisen können sie aus drei Varianten auswählen, zum Beispiel Riesengarnelen mit Linguine-Nudeln in Tomaten-Vinaigrette. Mit dem roten Linsen Dal wird zudem eine vegetarische Variante in Bio-Qualität angeboten. Business Class-Gäste können bequem an Bord aus den verschiedenen Hauptgängen wählen.

Auf Tagesflügen bekommen Gäste als zweites Menü zum Beispiel Currywurst in pikanter Tomaten-Curry-Sauce, zusammen mit Blattsalat in Himbeer-Dressing und Himbeertörtchen mit Holunder und Pistazien. Als Erfrischung zwischendurch wird auf ausgewählten Tagesflügen zum Beispiel ein Häagen-Dazs Eis gereicht. Auf Nachtflügen erhalten Gäste als zweites Menü eine süß-herzhafte Frühstücksauswahl, mit vegetarischen Optionen, wie dem Grießbrei mit Rhabarber.

Für Gäste der Premium Economy Class ist ein Premium Menü inkludiert. Bis zu 24 Stunden vor Abflug sind diese zudem als Variation für Kinder, Vegetarier, Veganer sowie laktose- oder glutenfrei kostenfrei vorbestellbar. Auch Gäste der Economy Class haben, neben der im Preis inbegriffenen Mahlzeit, die Möglichkeit, diese Premium Menüs bis 24 Stunden vor Abflug für 17,99 Euro vorzubestellen.

(red / DE)