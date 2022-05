Condor nimmt Flüge nach Toronto wieder auf

Gestern startete nach pandemiebedingter Pause der erste Condor-Flug von Frankfurt zum Toronto Pearson International Airport. In diesem Sommer bringt Deutschlands beliebtester Ferienflieger Urlauber wieder montags, mittwochs, freitags und samstags in die Hauptstadt der kanadischen Provinz Ontario. Zum Einsatz kommt eine Boeing 767-300ER in der gewohnten Dreiklassenkonfiguration. Reisen mit Condor können bei allen deutschen Veranstaltern und im Reisebüro gebucht werden, Flugtickets sind wie gewohnt unter www.condor.com und telefonisch verfügbar.

Mit Toronto ergänzt Condor ihr breites Flugprogramm für den Sommer 2022 und bietet damit so viele Kanada- und Nordamerikaverbindungen an wie nie zuvor. Tickets nach Toronto sind ab 179,99 Euro pro Person und Strecke buchbar.

(red / DE)