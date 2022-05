„Wir erweitern das Angebot an heimischen Top-Marken am Flughafen Wien: Cecilia Havmöller und Susanna Paller sind ab sofort mit einem Veganista/The LaLa Shop im Terminal 2 vertreten. Das Angebot an frischen veganen, koscher und halal Speisen passt perfekt an einen internationalen Ort wie den Flughafen. Rechtzeitig vor dem Sommer zieht damit auch ein veganer Eissalon auf dem Wiener Airport ein“ sagt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

(red / VIE)