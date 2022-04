Mit Video: Kulinarische Höhenflüge von Wolfgang Puck am Flughafen Wien gelandet

Wolfgang Puck betreibt über 100 Restaurants auf der ganzen Welt, hat einen Stern auf dem Walk of Fame, bekocht seit Jahrzehnten die Stars der Oscarnacht in Hollywood und ab sofort auch alle Gäste am Flughafen Wien: Die internationale Gastronomielegende Wolfgang Puck ist mit seinem österreichweit ersten Restaurant auf dem Flughafen Wien in der Ankunftshalle im Terminal 3 eingezogen. In der „Wolfgang Puck Kitchen & Bar“ genießen Gäste auf über 700m² im Restaurant mit Bar und To-Go-Bereich hochwertige Speisen wie internationale Klassiker, Wolfgang Puck Signature Dishes, Gourmet Pizzen und natürlich österreichische Küche. Betrieben wird die Gastronomieeinrichtung von SSP – The Food Travel Experts, einem langjährigen Gastronomiepartner am Flughafen Wien. Eröffnungsaktion für Besucher: Gäste parken beim Restaurantbesuch für drei Stunden gratis.

„Ich freue mich sehr, dass wir heute ein Restaurant an dem Ort eröffnen können, an dem mein Bruder seine Reise vor vielen Jahren begann. Ich kann es kaum erwarten, dass Wolf in Kürze nach Österreich reist, um das neue Restaurant zu besuchen und im Zuge eines Grand Openings noch einmal persönlich zu eröffnen. Ich hoffe, dass Gäste genießen, was wir hier für sie vorbereitet haben“ sagt Klaus Puck, President & COO und Bruder von Wolfgang Puck.

Videoimpressionen von Wolfgang Pucks neuem Restaurant am Flughafen Wien - Video: Austrian Wings Media Crew

„Wir freuen uns sehr, die enge Zusammenarbeit mit dem Flughafen Wien zu vertiefen. Gleichzeitig sind wir sehr stolz, mit dem internationalen Celebrity Chef Wolfgang Puck einen Franchisepartner an Bord zu bringen, der wie kein anderer für eine hochwertige und gesunde internationale Küche steht, die Ihre kulinarischen Wurzeln in Österreich hat“ betonen Oliver Haub und Wenzel Bürger, Geschäftsführer von SSP DACH.

„Im neuen Restaurant von Wolfgang Puck erleben Gäste am Flughafen Wien eine kulinarische Reise von Hollywood bis Österreich. Ich freue mich außerordentlich, dass sich der internationale Starkoch für den Wiener Airport als Standort für sein erstes Lokal in Österreich entschieden hat. Gemeinsam mit unserem langjährigen Gastronomiepartner SSP können wir so unseren Passagieren ein neues und hochexklusives kulinarisches Highlight bieten“ ergänzt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Wolfgang Puck Kitchen & Bar“ ab sofort am Flughafen Wien geöffnet

Direkt in der Ankunftshalle im öffentlichen Bereich des Terminal 3 gelegen ist das neue Restaurant von Wolfgang Puck für alle Gäste zugänglich und hat täglich von 6 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Auf über 700m² bietet das neue Lokal mit modernem Interieur und goldenen Designelementen Restaurant, Bar und To-Go-Bereich. Im Restaurant mit offener Küche genießen Gäste hochwertige kalifornische und traditionell österreichische Speisen modern interpretiert. Die Speisekarte bietet Signature Dishes von Wolfgang Puck wie etwa Tuna Tartar, Smoked Salmon Pizza mit Kaviar, Chinois Salad, Wolfgang Puck Burger, aber auch heimische Spezialitäten vom Wiener Schnitzel über Rinder Gulasch bis zu Kärntner Kasnudeln aus Wolfgang Pucks Heimatort. An der Bar werden Signature Cocktails wie Wolfgang Pucks legendäre Bloody Mary, lokale und internationale Biere vom Faß sowie Wolfgang Puck Weine aus Kalifornien und vieles mehr angeboten. Im To-Go-Bereich werden handgemachte Smoothies, Bowls, Salate, Sandwiches, Frühstück und auch vegetarische und vegane Speisen täglich aus frischen lokalen Zutaten produziert. Wolfgang Puck hat in seiner weltweiten Karriere zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mittlerweile über 100 Restaurants von Amerika bis nach Japan, in Europa ist er seit Juni 2021 in Budapest vertreten und ab sofort auch auf dem Flughafen Wien. Den Anfang nahm seine Erfolgsgeschichte 1982 mit dem „Spago“ in Los Angeles, das bis heute ungebrochen zu den beliebtesten Szenerestaurants in Beverly Hills zählt. Seit Jahrzehnten bekocht Wolfgang Puck etwa die Stars der Oscarnacht in Hollywood und nun auch alle Gäste am Flughafen Wien.

Eröffnungsaktion: Drei Stunden gratis Parken beim Restaurantbesuch

Auch ohne Abflug oder Ankunft auf dem Flughafen Wien können Interessierte die hochwertige Küche von Wolfgang Puck erleben: Gäste parken bei einem Besuch in der neuen Wolfgang Puck Kitchen & Bar ab einer Konsumation von € 20,- für drei Stunden kostenlos. Genutzt werden können dafür die nahegelegenen Parkhäuser 3 und 4, die Eröffnungsaktion gilt vorerst für zwei Monate.

SSP – The Food Travel Experts holt internationale Stars zum Airport

SSP ist der größte Gastronomiepartner am Flughafen Wien und betreibt bereits erfolgreich am Wiener Flughafen etwa drei Jamie Oliver Lokale, Starbucks und Leberkaspepi im Terminal 3 und seit kurzem auch Trzesniewski im öffentlichen Bereich des Terminal 2. Mit dem neuen Restaurant von Wolfgang Puck holt der Gastronomiebetreiber einen weiteren internationalen Hit zum Airport. Das Unternehmen SSP - The Food Travel Experts betreibt

Fine-Dining-Restaurants, Bars, Coffee Shops, Food Courts, Bäckereien und Convenience Stores im Travel Channel. Mit einem Schwerpunkt auf Verkehrsgastronomie ist das Unternehmen vor allem an zentralen Verkehrsknotenpunkten vertreten. Die SSP-Gruppe ist in 35 Ländern präsent.

Weitere Fotoimpressionen

Darf auf der Karte natürlich nicht fehlen: Feinstes Wiener Schnitzel vom Kalb

Handwerkskunst in höchster kulinarischer Vollendung

Das Personal ist mehrsprachig: Neben Deutsch und Englisch sprechen viele Mitarbeiter auch Ungarisch, Slowakisch oder Tschechisch.

Flughafenchef Julian Jäger (links) mit Klaus Puck - der Bruder von Wolfgang Puck führt dessen Unternehmen als CEO

Die Mannschaft des neu eröffneten Restaurants wird derzeit noch von den Profis aus den USA unterstützend begleitet.

