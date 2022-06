Flughafen Hamburg zählt erstmals wieder 1 Million Passagiere pro Monat

Im Mai nutzten rund 1,1 Millionen an- und abreisende Passagiere den Hamburger Flughafen, das entspricht 68 Prozent im Vergleich zu 2019. Gegenüber dem Vorjahr, das noch deutlich stärker von Reisebeschränkungen betroffen gewesen war, hat sich das Verkehrsaufkommen fast vervierfacht. Diese stark erhöhte Nachfrage zeigte sich vor allem an dem Himmelfahrts-Wochenende und den Maiferien in Hamburg, als bis zu 45.000 Passagiere pro Tag den Flughafen nutzten. Viele Reisende zog es dabei zu den klassischen Urlaubszielen wie Mallorca, Griechenland, die Türkei oder die Kanarischen Inseln. Von Januar bis Mai 2022 zählte der Flughafen Hamburg insgesamt 3,5 Millionen Fluggäste.

„Der Mai entwickelte sich zum stärksten Monat seit über zwei Jahren. Dabei stieg die Nachfrage in den letzten zwei Monaten sprunghaft an. Nach der langen Reisepause können wir unseren Passagieren wieder eine Auswahl aus 115 verschiedenen Flugzielen anbieten. Diese Vielfalt zieht auch viele Norddeutsche aus den benachbarten Bundesländern an“, sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. „Diese sprunghaft gestiegene Nachfrage stellt den Luftverkehr in ganz Europa vor große Herausforderungen. Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf der schwierigen Personalplanung und Personalsuche. Wir und unsere Partner am Standort bereiten uns bestmöglich auf die kommenden Wochen vor, in denen wir weiterhin mit vielen Fluggästen rechnen. Doch wir können nicht ausschließen, dass es auch mal zu Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten kommen kann. Daher ist unsere Empfehlung an alle Passagiere, deutlich mehr Zeit als üblich einzuplanen und sich mit unseren fünf Reisetipps gut vorzubereiten.“

1. Vor der Reise: Richtig packen und möglichst wenig Handgepäck

Die Reisevorbereitungen starten bereits beim Packen: Um Zeit an der Sicherheitskontrolle zu sparen, sollten Fluggäste möglichst wenig Handgepäck mit in den Flieger nehmen. Vor allem Elektrogeräte und Flüssigkeiten, die nicht dringend im Flugzeug benötigt werden, sollten im Koffer verstaut werden. Flüssigkeiten über 100 ml sind im Handgepäck generell verboten. Flüssigkeiten in Behältnissen bis 100 ml müssen in einem transparenten 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden. Was Passagiere beim Packen ihres Handgepäcks beachten müssen, ist in einem Erklärvideo zusammengefasst. Weitere Informationen: Handgepäck im Flugzeug - Hamburg Airport (hamburg-airport.de)

2. Am Vortag: Kofferaufgabe und Check-in schon am Vorabend

Wer am Abreisetag noch entspannter reisen möchte, kann sein Gepäck bei Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines und Condor schon am Vorabend abgeben. Der Vorabend Check-in gilt für alle Flüge mit Abflug am darauffolgenden Tag bzw. bei Eurowings für alle Flüge bis 12 Uhr am Folgetag. Dieser Service kann direkt am Flughafenschalter und bei einigen Fluggesellschaften auch an den Gepäckautomaten im Terminal 2 genutzt werden. Gegen Vorlage ihres Flugtickets und Lichtbildausweises erhalten Fluggäste ihre Bordkarte und können direkt ihren Koffer aufgeben. Weitere Infos unter Check-in - Hamburg Airport (hamburg-airport.de).

3. Am Abreisetag: Mindestens 2 Stunden vor Abflug am Flughafen sein

Es wird empfohlen, dass alle Passagiere deutlich mehr Zeit als üblich einplanen und mindestens zwei Stunden vor Abflug am Hamburg Airport eintreffen. Zudem werden die Reisenden gebeten, nur maximal eine Begleitperson mit in die Terminalbereiche zu nehmen und sich nach Möglichkeit bereits außerhalb der Terminals zu verabschieden.

4. Am Flughafen: Automaten für Gepäck und Check-in nutzen

Um Zeit zu sparen, stehen bei vielen Fluggesellschaften der mobile Check-in sowie die Check-in- und Gepäck-Automaten in Terminal 1 und 2 zur Verfügung. Wer nicht online einchecken möchte, kann seine Bordkarte am Check-in-Automaten selbst ausdrucken. Auch das Gepäck kann bei vielen Fluggesellschaften selbstständig am Self-Bag-Drop-Automaten aufgegeben werden. Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie Erklärfilm für die Self-Services: Check-in - Hamburg Airport (hamburg-airport.de).

5. An der Kontrolle: Accessoires ablegen, Flüssigkeiten griffbereit

An der Sicherheitskontrolle können durch gute Vorbereitung Wartezeiten reduziert werden: Vor der Gepäck-Aufgabe lohnt sich ein letzter Blick ins Handgepäck, ob Flüssigkeiten über 100 ml vorschriftsmäßig im Koffer verstaut wurden. An der Sicherheitskontrolle sollten größere Elektrogeräte sowie 1-Literbeutel mit Flüssigkeiten griffbereit sein und separat in die Kontrollwannen gelegt werden. Kurz vor der Kontrolle sind Mäntel, Uhren, Gürtel und Schmuck abzulegen.

Internetseite bietet wichtige Hinweise

Damit Passagiere und Besucher schon vor der Anreise zum Flughafen gut informiert sind, beantwortet Hamburg Airport die wichtigsten Fragen zum entspannten Start in den Urlaub. Wer mit dem Auto anreist, sollte die bequeme Online-Reservierung für seinen Parkplatz nutzen und von Vorteilen profitieren.

