LOT Polish Airlines nimmt Sarajeo und Pristina auf

Im Zuge der aktuellen Streckenexpansion hat LOT Polish Airlines den Balkan stärker ins Netzwerk eingebunden. So bedient die Star Alliance Fluggesellschaft über ihr globales Drehkreuz in Warschau jetzt ebenfalls die Städte Sarajevo und Pristina.

Sarajevo, die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, steht fünfmal pro Woche im Flugplan von LOT Polish Airlines. Die Flüge am Dienstag, Freitag und Samstag starten in Warschau um 10:35 Uhr und landen in Sarajevo nach weniger als zwei Stunden Flugzeit um 12:25 Uhr (Rückflug von 13:05 bis 15 Uhr). Montags und donnerstags erfolgt der Abflug in Warschau um 14:40 Uhr mit Landung in Sarajevo um 16:30 Uhr (Rückflug von 17:10 bis 19:05 Uhr).

LOT Polish Airlines bietet ab allen ihren Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gute Anschlüsse.

Ab Berlin

Abflug in Berlin um 11:45 Uhr, Ankunft in Sarajevo um 16:30 Uhr

4:45 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:30 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 07:20 Uhr, Ankunft in Sarajevo um 12:25 Uhr

5:05 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:25 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 07:20 Uhr, Ankunft in Sarajevo um 12:25 Uhr

5:05 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:25 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 10:25 Uhr, Ankunft in Sarajevo um 16:30 Uhr

6:05 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:05 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 11:20 Uhr, Ankunft in Sarajevo um 16:30 Uhr

5:10 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab München

Abflug in München um 07:00 Uhr, Ankunft in Sarajevo um 12:25 Uhr

5:25 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:00 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Stuttgart

Abflug in Stuttgart um 10:35 Uhr, Ankunft in Sarajevo um 16:30 Uhr

5:55 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:20 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Wien

Abflug in Wien um 9:25 Uhr, Ankunft in Sarajevo um 16:30 Uhr

7:05 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 4:00 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 10:25 Uhr, Ankunft in Sarajevo um 16:30 Uhr

6:05 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:20 Stunden Aufenthalt in Warschau

Viermal pro Woche nach Pristina

Nach Pristina, in die Hauptstadt der Republik Kosovo, fliegt LOT Polish Airlines viermal pro Woche. Flug LO-587 startet in Warschau jeden Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag um 10:15 Uhr und erreicht sein Ziel um 12:30 Uhr. Auf dem Rückweg erfolgt der Abflug von LO-588 um 13:20 mit Ankunft in Warschau um 15:50 Uhr.

Abgestimmte Anschlussverbindungen bestehen beispielsweise ab Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt. Der Morgenflug von LOT Polish Airlines aus der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt erreicht Warschau um 9:10 Uhr, so dass es nach einem Aufenthalt von nur 65 Minuten bereits weiter nach Pristina geht. Der Morgenflug ab Frankfurt erreicht Warschau ebenfalls um 9:10 Uhr und ab Hamburg sind Gäste um 8:25 Uhr in Warschau, wo es dann um 10:15 Uhr Richtig Pristina weitergeht.

Neben den Flügen nach Sarajevo und Pristina hat LOT Polish Airlines in diesen Tagen weitere Verbindungen ab Warschau ins Streckennetz aufgenommen. So fliegt die Airline jetzt auch nach Kairo/Ägypten (fünfmal pro Woche), Baku/Aserbaidschan (viermal pro Woche) und Mumbai/Indien (zweimal pro Woche).

Amit Ray, Regional Director DACH Markets, Italy and India von LOT Polish Airlines: „In vielen Ländern verzeichnen wir eine große Nachfrage. Dank der Konzentration auf unser Drehkreuz in Warschau und dank unserer ausgewogenen Flotte sind wir in der Lage, diese Nachfrage auch zu bedienen. Gleichzeitig verfügen wir über die notwendige Flexibilität, unser Streckennetz gemäß den Marktanforderungen anzupassen und vorausschauend zu erweitern.“

