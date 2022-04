LOT Polish Airlines fliegt neu von Warschau nach Kairo

Star-Alliance-Mitglied LOT Polish Airlines nimmt ab 31. Mai 2022 ein weiteres Urlaubsziel in ihr Streckennetz auf. Die Fluggesellschaft verbindet dann fünfmal pro Woche das Drehkreuz Warschau mit Kairo, der Hauptstadt Ägyptens direkt am Nil.

Die neuen Flüge werden immer montags, mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags mit einer Embraer 190 durchgeführt, die Platz für insgesamt 106 Passagiere in LOT Business Class und LOT Economy Class ohne Mittelplätze bietet. LO-149 startet in Warschau um 15:00 Uhr mit Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr Ortszeit. Der Rückflug LO-150 verlässt die ägyptische Hauptstadt um 11:00 Uhr und kommt um 15:15 Uhr Ortszeit in der polnischen Metropole an. Die Flugzeit beträgt auf dem Hinweg 4 Stunden, zurück sind es 4:15 Stunden.

„LOT Polish Airlines baut das Streckennetz weiterhin kontinuierlich aus, um unseren Fluggästen noch mehr Möglichkeiten zu geben“, sagte Amit Ray, Regional Director DACH Markets, Italy and India von LOT Polish Airlines. „Kairo ist das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Ägyptens. Die Altstadt der Metropole zählt zum UNESCO-Weltkulturerbe und mit der Lage direkt am Nil ist es ein überaus attraktives Reiseziel für Urlauber, auch in Kombination mit anderen Destinationen im Land. Darüber hinaus erwarten wir einen starken VFR-Verkehr auf der Strecke.“

Ab Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz gibt es attraktive Verbindungen mit kurzen Umsteigezeiten in Warschau:

Ab Berlin

Abflug in Berlin um 11:45 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

7:15 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:50 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Düsseldorf

Abflug in Düsseldorf um 10:25 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

8:35 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:45 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Frankfurt

Abflug in Frankfurt um 10:25 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

8:35 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:45 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Genf

Abflug in Genf um 10:25 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

8:35 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:25 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Hamburg

Abflug in Hamburg um 11:20 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

7:40 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:10 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Mailand

Abflug in Mailand um 10:35 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

8:25 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:15 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab München

Abflug in München um 11:05 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

7:55 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:25 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Venedig

Abflug in Venedig um 12:05 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

6:55 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 1:05 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Wien

Abflug in Wien um 9:25 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

9:35 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 4:20 Stunden Aufenthalt in Warschau

Ab Zürich

Abflug in Zürich um 10:25 Uhr, Ankunft in Kairo um 19:00 Uhr am selben Tag

8:35 Stunden Gesamtreisedauer inklusive 2:40 Stunden Aufenthalt in Warschau

Tickets für die neuen Flüge nach Kairo sind bereits über alle gängigen Vertriebskanäle buchbar.

(red / LO)