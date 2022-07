Lehrlingswettbewerb: FACC Future Team belegt Spitzenplätze

Die Lehrlinge der FACC AG feierten beim jüngsten oberösterreichischen Lehrlingswettbewerb der Sparte Industrie herausragende Erfolge: In der Kategorie Kunststofftechnik wurden vom FACC-Future-Team die Plätze 1 bis 3 gewonnen, in der Kategorie „Frau in der Technik“ ging der ausgezeichnete 3. Platz an ein Crew-Mitglied der FACC. Die Geschäftsführung der FACC AG gratulierte den jungen Preisträgern (die unsinnige Gender-Form, die von der FACC Pressestelle verwendet wurde, wurde von Austrian Wings korrigiert) persönlich.

Bei Lehrlingswettbewerben holen die Lehrlinge der FACC regelmäßig Top-Platzierungen. Jetzt setzt sich diese Erfolgsstory des FACC-Future-Teams nahtlos fort: Kürzlich wurde der Lehrlingswettbewerb der Sparte Industrie durchgeführt, an dem über 600 Lehrlinge aus mehr als 70 Betrieben teilgenommen haben. Sieben Lehrlinge der FACC nahmen sehr erfolgreich am Wettbewerb teil, vier konnten Top-Platzierungen erreichen. Dabei zeigten vor allem die weiblichen Crew-Mitglieder groß auf: Denn alle 4 Auszeichnungen wurde von jungen Damen der FACC-Crew gewonnen. In der Sparte „Kunststofftechnik“ holten Antonia Marie Wölfleder, Elena Leitner und Verena Pühringer die Plätze 1 bis 3. In der Sonderkategorie „Frau in der Technik“ setzte sich Antonia Marie Wölfleder gegen starke Konkurrenten durch.

„Unser Future Team hat für uns einen besonderen Stellenwert – hier werden unsere Spitzenkräfte von morgen ausgebildet", betont CEO Robert Machtlinger. Der Erfolg zeigt auch das hohe Niveau der Lehrlingsausbildung der FACC. Erfolgreichen Absolventen stehen zur internationalen Welt der Luft- und Raumfahrt alle Türen offen. "Wir gratulieren den Gewinnern herzlich und freuen uns sehr über ihr Engagement und ihren großen Einsatz," unterstreicht COO Andreas Ockel.

7 Wochen Urlaub und bezahlter Führerschein

Die Wertschätzung der FACC für die jüngsten Team-Mitglieder zeigt sich auch an gesamt 7 Wochen Urlaub, die Lehrlinge bei der FACC erhalten. Darüber hinaus werden bei gutem Lehrabschluss die Kosten für den Führerschein übernommen. Auch das Angebot von Lehre mit Matura wird im gut 40 Köpfe starken Team gerne genutzt.

(red / FACC)