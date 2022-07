Archer und FACC schließen Vereinbarung

Archer Aviation Inc. („Archer“) (NYSE: ACHR) und FACC, weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Flugzeugkomponenten und -systemen, gaben heute bekannt, dass FACC mit der Herstellung und Lieferung wichtiger Rumpf- und Flügelelemente von Archers eVTOL-Serienflugzeug beauftragt wurde, das sich derzeit in Entwicklung befindet. Das teilte FACC in einer Aussendung mit.