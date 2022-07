Lufthansa begrüßt Kapazitätsreduktion in Frankfurt

Die nun veröffentlichte Ankündigung der Fraport, ab kommender Woche die Anzahl der Starts und Landungen am Frankfurter Flughafen auf 88 Bewegungen pro Stunde absenken zu wollen, ist nach Einschätzung der Lufthansa ein richtiger Schritt, um den Flugbetrieb zu stabilisieren.

Jens Ritter, CEO der Lufthansa Airline, sagt: „In den vergangenen Wochen haben wir bereits in mehreren Wellen Flüge gestrichen, um das Gesamtsystem zu entlasten. Das hat viele Tausend Kunden enttäuscht, enormen Mehraufwand für unsere Mitarbeiter und Zusatzkosten in Millionenhöhe verursacht. Da die bereits aufgestockten Kapazitäten der Bodenverkehrsdienste in Frankfurt auch für den mehrfach reduzierten Flugplan aufgrund von hohen Krankenständen noch nicht ausreichen, ist die Entscheidung der Fraport richtig. Zu einer gleichmäßigen Reduzierung und Stabilisierung werden nun auch andere Fluggesellschaften, die von und nach Frankfurt fliegen, mit Flugstreichungen beitragen.“

(red / LH)