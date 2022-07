Chaos pur: Lufthansa streicht wegen Streik fast alle Flüge in München und Frankfurt

Wie berichtet, hat die Gewerkschaft Verdi rund 20.000 Beschäftigte des Lufthansa-Bodenpersonals für morgen zu einem Streik aufgerufen. Deshalb streicht die AUA-Konzernmutter jetzt rund 1.000 Flüge.

Lufthansa muss an den Drehkreuzen in Frankfurt und München für Mittwoch nahezu das gesamte Flugprogramm absagen. Mit Blick auf das kommende Wochenende, den Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg, arbeitet Lufthansa mit Hochdruck daran, den Flugbetrieb wieder so schnell wie möglich zu normalisieren. Dennoch können die Auswirkungen des Streiks auch am Donnerstag und Freitag noch zu einzelnen Flugausfällen oder Verspätungen führen, so die Airline in einer Aussendung

In Frankfurt müssen insgesamt 678 Flüge gestrichen werden, davon 32 bereits am heutigen Dienstag und 646 am Mittwoch. Betroffen sind voraussichtlich 92.000 Fluggäste.

Am Drehkreuz in München müssen insgesamt 345 Flüge gestrichen werden, davon 15 bereits am heutigen Dienstag und 330 am Mittwoch. Betroffen sind voraussichtlich 42.000 Fluggäste.

Von Streichungen betroffene Fluggäste werden heute umgehend informiert und nach Möglichkeit auf alternative Flüge umgebucht. Allerdings sind die dafür verfügbaren Kapazitäten sehr begrenzt.

Dadurch, dass Lufthansa viele Flüge mit Austrian Airlines im Codeshare durchführt, sind auch zahlreiche AUA-Passagiere betroffen.

(red / LH)