Neu auf der Eurowings Menükarte: Ab sofort genießen Eurowings Kunden (die völlig unsinnige Gender-Form, die die Lufthansa-Tochter Eurowings als Kniefall vor der Politischen Korrektheit verwendet, wurde von Austrian Wings korrigiert, da diese sinnbefreite Verballhornung der deutschen Sprache von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sowie zahlreichen Sprachexperten abgelehnt wird) heiße Currywurst an Bord. Erhältlich ist die Spezialität auf allen Flügen, die über eine Stunde in der Luft sind.

Die Currywurst ist eines der Lieblingsgerichte der Deutschen: Jedes Jahr werden ca. 800 Millionen Portionen hierzulande verspeist. Der Kultsnack ist sogar so beliebt, dass zu seinen Ehren am 4. September bundesweit der Tag der Currywurst gefeiert wird. Bekannt ist die Wurst eher aus dem Stadion, dem Freibad und der Imbissgastronomie – Eurowings freut sich, ab sofort als - nach eigenen Angaben des Unternehmens - einzige deutsche Airline, ihren Damen und Herren Passagieren an Bord neben den „Fries in the Skies“ nun auch den beliebten Wurst-Klassiker an Bord anzubieten. Kunden können die Currywurst für 7,50 Euro bestellen.

(red / EW)