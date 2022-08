Lufthansa Technik übergibt zweiten Airbus A321LR an die Luftwaffe

Nachdem das erste Flugzeug bereits auf der Internationalen Luft- und Raumfahrt-Ausstellung (ILA) im Juni in Berlin feierlich übergeben wurde, hat die Lufthansa Technik AG heute in Hamburg auch den zweiten Airbus A321LR (Long Range) an die Bundeswehr ausgeliefert und an den Flughafen Köln-Bonn überführt.