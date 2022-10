Jörg Speri neuer CEO von Lufthansa Technik Puerto Rico

Jörg Speri (43) übernimmt am 15. Oktober von Pat Foley (51) die Aufgabe des Chief Executive Officers von Lufthansa Technik Puerto Rico (LTPR). Speri war bislang in verschiedenen Management-Positionen in der Lufthansa Gruppe tätig, hauptsächlich außerhalb Deutschlands.

Zuletzt war er Senior Director of Network Sales & Customer Service bei Aircraft Maintenance Services. Er hat zwei Master-Abschlüsse in Wirtschafts- und Luftfahrtmanagement von der Mid Sweden University (Schweden) und der Massey University (Neuseeland). Pat Foley ist einer der Gründerväter von LTPR und war mehr als fünf Jahre als CEO für das Unternehmen verantwortlich. Foley übernimmt zum gleichen Zeitpunkt die neu geschaffene Position des Head of Business Development The Americas für Aircraft Maintenance Services.

(red / LH Technik)