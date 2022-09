Condor nimmt Ausbildung von Piloten wieder auf

Die Lehrgänge erfolgen in Zusammenarbeit mit der Flugschule TFC Käufer in Essen.

Condor setzt auf Nachwuchsförderung im Cockpit: Im Rahmen des Condor Ab-Initio-Programms (CAP) bietet der deutsche Ferienflieger in diesem Jahr zum siebten Mal die Pilotenausbildung in Kooperation mit der Flugschule TFC Käufer in Essen an. Flugschüler haben dabei die Möglichkeit, die Multi Crew Pilot Licence (MPL) inklusive einer Musterberechtigung zu erwerben.

Nach erfolgreicher Absolvierung des Bewerbungsverfahren durchlaufen die bis zu 16 Damen und Herren, die sich als Teilnehmer qualifiziert haben, während der zweijährigen Ausbildung eine theoretische und praktische Phase. Darüber hinaus beinhaltet die Ausbildung das Type Rating, also die Musterschulung, in diesem Fall für den Flugzeugtyp Airbus A320.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Wiederaufnahme des Condor Ab-Initio-Programms jungen Talenten wieder die Möglichkeit bieten können, direkt ihren Weg ins Cockpit zu finden. Besonders stolz sind wir auf die Tatsache, dass bislang alle Absolventen von Condor in ein fliegerisches Arbeitsverhältnis übernommen wurden“, so Christian Schmitt, COO und Accountable Manager von Condor.

Interessierte Bewerber (Damen und Herren) haben die Möglichkeit, sich online auf www.career.aero über das Programm zu informieren oder sich direkt über das Portal zu bewerben.

Die zu erwerbende Berufspilotenlizenz MPL wurde 2006 von der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) eingeführt und ist seit 2009 behördlich seitens des Luftfahrt-Bundesamts (LBA) verankert. Zusätzlich zum Ab-Initio-Programm bietet Condor Piloten, die über eine gültige Berufspilotenlizenz verfügen, auch einen Einstieg als First Officer an (ready entry). Bewerbungsunterlagen für diese Stelle können ebenfalls unter www.career.aero eingereicht werden.

(red / DE)