Condor erweitert Partnerschaft mit der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP

Condor wird offizieller Spendenpartner der Stiftung FLY & HELP, die sich für die Errichtung von Schulen in Entwicklungsländern engagiert. Fortan dürfen seitens der Fluggesellschaft Spenden gesammelt werden, die 1:1 in die Bildungsprojekte fließen. Die jahrelange Partnerschaft mit Stiftungsgründer Reiner Meutsch erhält auf diese Weise neuen Auftrieb an weiteren Hilfsmöglichkeiten für Condor im Rahmen der Initiative ConTribute und die Gäste an Bord.