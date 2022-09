Lufthansa: Der Staat ist wieder von Bord gegangen

Stabilisierung der Deutschen Lufthansa AG erfolgreich abgeschlossen - AUA-Konzernmutter wieder zu 100 Prozent in privater Hand. Das teilte die Lufthansa am Mittwoch mit.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) hat nun darüber informiert, dass alle verbliebenen Aktien der Beteiligung an der Deutschen Lufthansa AG auf dem Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an verschiedene Investoren veräußert wurden. Zuletzt hielt der WSF noch rund 6,2 Prozent am Grundkapital des Unternehmens (74,4 Millionen Aktien). Die ursprüngliche Aktienbeteiligung von 20 Prozent am Grundkapital der Deutschen Lufthansa AG hatte der WSF im Sommer 2020 für 306 Millionen Euro erworben. Vereinbart war, dass die Beteiligung bis spätestens Oktober 2023 veräußert wird.

Bereits im November 2021 hatte die Deutsche Lufthansa AG alle Kredite und Einlagen des Bundes vorzeitig zurückgezahlt. Nach dem Verkauf der verbliebenen Aktien hält der WSF keine Beteiligung mehr an der Deutschen Lufthansa AG. Damit enden nun auch sämtliche noch verbliebene Auflagen.

(red / LH)