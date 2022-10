Erfolgreiche Buchpräsdentation "Niederösterreichs Schönheit von Kultur und Landschaft"

Das Land „Niederösterreich“ könnte eigentlich „Vielösterreich“ heißen, da es so viele unterschiedliche Landschaftsformen, geologische Strukturen und kulturgeschichtliche Ereignisse aufweist. Der vorliegende Bildband präsentiert mit mehr als 600 Luftbildern die Schätze des Kulturlandes Niederösterreich in ihrer erstaunlichen Dichte aus ungewohntem Blickwinkel. So wird erkennbar, was sich vor Ort auf Augenhöhe nicht erschließt: Die weiten, manchmal fast abstrakt wirkenden Strukturen des Zusammenspiels von kultivierter Landschaft und Natur, welche der überbordenden Vielfalt von Siedlungsformen, Stadtstrukturen, architektonischen Einzelobjekten und historischen Gärten den bildhaften Zusammenhalt gibt.

Burgen, Schlösser, Kirchen, Kellergassen, moderne Architektur und vieles mehr: passend zum Jubiläum 100-Jahre-Niederösterreich erscheint dieser Bildband über Niederösterreichs kulturelles Erbe.

Stefanie Grüssl, geboren 1960 in Graz, ist Absolventin der Ortweinschule (Graz) und der Universität für angewandte Kunst (Wien). Luftbildfotografie für Dokumentationen für das Bundesdenkmalamt, Abt. NÖ und die Burghauptmannschaft von 2014 bis 2019 als Mitarbeiterin des Wirtschaftsministeriums. Fotografie und Malerei bis heute wesentliche künstlerische Ausdrucksmittel, zu finden in zahlreichen Publikationen. Ausstellungen ab 1975 im In- und Ausland, siehe www.stefanie-kunst.at.

Renate Leggatt-Hofer (bis 2015 Holzschuh-Hofer), geboren 1956 in Wien, Studium der Kunstgeschichte und Archäologie an der Universität Wien. Bis 2016 im Bundesdenkmalamt, dort u.a. wissenschaftliche Kunstdenkmäler Inventarisierung (Dehio-Handbuch Niederösterreich); Aufbau und Leitung der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit; Mitarbeit am Forschungsprojekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften über die Wiener Hofburg. Forschungsschwerpunkte: Renaissancearchitektur, Architekturikonologie.

Stefanie Grüssl (Luftbilder) und Renate Leggatt-Hofer (Text) Niederösterreich - Die Schönheit von Kultur und Landschaft in Luftbildern Verlag Berger, Horn / 304 Seiten, Einband Hardcover, über 600 Abbildungen, Preis € 49,- ISBN 978-3-85028-997-9 / Copyright alle Fotos: © Stefanie Grüssl

