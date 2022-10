LOT Polish Airlines und Jetblue Airways unterzeichnen Kooperation

„Wir freuen uns sehr über dieses neue Interline-Abkommen mit JetBlue Airways, da wir unseren Passagieren damit ein deutlich größeres Flugangebot in Nordamerika präsentieren“, erläutert Michal Fijol, Chief Commercial Officer bei LOT Polish Airlines. „Sie können Durchgangstarife bis zu ihrem Reiseziel buchen, benötigen dafür auch nur noch ein Ticket und können selbstverständlich ihr Gepäck bis zum Zielort aufgeben.“

Ab dem globalen Drehkreuz in der polnischen Hauptstadt Warschau fliegt LOT Polish Airlines derzeit bis zu 35-mal pro Woche in US-Metropolen wie New York (Flughäfen Newark und JFK), Miami, Chicago und Los Angeles. Zum Sommer 2023 plant die Airline zudem, die USA-Flüge ab Budapest wieder aufzunehmen. Mit der Hilfe von JetBlue Airways gelangen LOT-Fluggäste jetzt nahtlos zu vielen weiteren populären Zielen in den USA wie Boston, Las Vegas, Orlando, San Francisco und Seattle, aber auch in Lateinamerika, Puerto Rico und der Dominikanischen Republik.

Michal Fijol: „Wir fliegen seit 50 Jahren von Warschau in die USA und verzeichnen eine ungebrochen hohe Nachfrage aus Polen wie auch aus zahlreichen anderen europäischen Ländern und mittlerweile sogar aus Indien. Neben Touristen nutzen viele Geschäftsreisende unser Flugangebot in die USA sowie eine Vielzahl von Menschen, die jenseits des Atlantiks ihre Familien oder Freunde besuchen möchten.“

(red / LO)