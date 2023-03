LOT meldet "erfolgreiches Wachstum" für 2022

2022 führte LOT Polish Airlines mehr als 85.000 Flüge durch und beförderte rund 8 Millionen Passagiere. Dabei erzielte die Fluglinie erwartungsgemäß einen Umsatz von mehr als 8 Milliarden Polnischen Zloty (PLN; ca. 1,7 Milliarden Euro) und erwirtschaftete einen Nettogewinn von über 100 Millionen PLN (ca. 21 Millionen Euro).

Zudem wurde das Netzwerk weiter ausgebaut. Neben der indischen Metropole Mumbai nahm LOT Polish Airlines auch die Hauptstädte Kairo (Ägypten) und Baku (Aserbaidschan) in den Flugplan auf. Die Flüge nach Peking feierten ihr Comeback, und Nordamerika, traditionell ein wichtiger Markt für die Airline, wurde während der Sommersaison mit fast 50 Flügen pro Woche bedient. Insgesamt umfasste das Streckennetz 167 Flugziele (Stand: Ende 2022).

„Die prognostizierten Ergebnisse für LOT Polish Airlines belegen ganz deutlich“, so Katarzyna Lewandowska, CEO & President of the Management Board, „dass sich die Fluggesellschaft auf dem richtigen Kurs befindet. Diese sind angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine besonders erfreulich, zumal wir uns auch von den Nachwehen der Corona-Pandemie erholen müssen.“

(red / LO)