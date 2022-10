Anlässlich des heutigen "Erstfluges" von Wien nach Taipeh bietet China Airlines eine Spotterchallenge zum Erstflug VIE-TPE an.

Weiter wird es im ganzen November eine zweite Spotterchallenge geben auch in Deutschland. Man kann einen exklusiven Flugzeugbesuch in Wien im A350 oder in Frankfurt in einer Boeing 777-300ER gewinnen.

Alle Informationen dazu gibt's auf dem Instagram-Kanal der Airline: https://www.instagram.com/chinaairlines.eu/?hl=de

(red)