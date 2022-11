Eurowings Discover Erstflug zu neuer Destination in Südafrika

Am 16. November ist einer der Billigflieger der Lufthansa, Eurowings Discover, zum ersten Mal auf dem Kruger Mpumalanga International Airport (KMIA) in Südafrika gelandet.

Eurowings Discover ist nach Angaben des Unternehmens die erste internationale Fluggesellschaft überhaupt, die den Linienbetrieb zum Kruger Mpumalanga International Airport aufgenommen hat.

"Ganzjährig fliegen wir ab sofort bis zu dreimal die Woche in den Kruger National Park, mit einem kurzen Zwischenstopp in Windhoek. Victoria Falls wird dann im Sommerflugplan ebenfalls wieder mit bis zu drei Frequenzen aufgenommen. Die neue Destination ist auch das erste Ziel von Eurowings Discover in Südafrika", so ein Sprecher der Airline.

(red / LH-Gruppe)