Eurowings Discover ermöglicht Upgrades mit Meilen

Ab sofort können Miles & More Teilnehmer auf allen Strecken* und in allen Buchungsklassen der Airline Prämienmeilen für Upgrades einlösen.

Upgrade-fähig sind alle bezahlten Tickets in der Economy Class und der Premium Economy, auf der Kurz-, Mittel- und Langstrecke von Eurowings Discover.

Buchbar ist ein Upgrade mit Meilen für alle Miles & More Teilnehmenden über miles-and-more.com, das Miles & More Call Center oder direkt am Flughafen beim Eurowings Discover Check-In sowie am Gate kurz vor Abflug.

Der Ferienflieger der Lufthansa ist bereits seit seinem Start im Juli 2021 Teil des Miles & More Programms, bei dem Miles & More Teilnehmer wertvolle Prämien- und Statusmeilen sammeln können. Seit dieser Woche ist es nun auch möglich, Meilen nicht nur für Flüge, sondern auch für Upgrades in andere Buchungsklassen einzulösen. Mit Miles & More Meilen sammeln und mit Eurowings Discover in die schönste Zeit des Jahres fliegen lohnt sich also mehr denn je.

(red / EW Discover)