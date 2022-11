Flughafen Frankfurt: Kräftiges Wachstum im Oktober

Im Oktober stieg die Passagierzahl am Flughafen Frankfurt gegenüber dem Vergleichsmonat 2021 um 45,3 Prozent auf 4,9 Millionen. Aufgrund der Herbstferien waren insbesondere Flüge in Urlaubsregionen sehr gefragt. Beliebt blieben Ziele in der Türkei, Griechenland, auf den Kanaren sowie der Karibik. Insgesamt hielt der sehr dynamische Aufwärtstrend an. Von den Passagierzahlen im Oktober 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 23,3 Prozent entfernt.1

Das Cargo-Aufkommen war weiter rückläufig. Es lag um 11,7 Prozent unter dem Vergleichsmonat 2021. Ursachen blieben die gesamtwirtschaftliche Abkühlung sowie die bestehenden Einschränkungen des Luftraums durch den Ukraine-Krieg. Die Zahl der Flugbewegungen hingegen stieg um 18,8 Prozent auf 35.638 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte wuchs um 21,6 Prozent auf rund 2,3 Millionen Tonnen (jeweils gegenüber Oktober 2021).

Auch das internationale Portfolio profitierte weiter von der anhaltenden Belebung der Passagiernachfrage. Der Flughafen Laibach in Slowenien zählte im Berichtsmonat 93.020 Fluggäste (plus 62,2 Prozent). Das Aufkommen an den brasilianischen Airports Fortaleza und Porto Alegre stieg auf 1,0 Millionen Passagiere (plus 12,1 Prozent). Der Flughafen im peruanischen Lima verzeichnete im Oktober rund 1,8 Millionen Fluggäste (plus 49,5 Prozent). An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Passagierzahlen auf 2,8 Millionen Fluggäste (plus 16,7 Prozent). Damit lag das Gesamtaufkommen der griechischen Flughäfen auch im Oktober wieder deutlich über dem Vorkrisen-Niveau von 2019 (plus 11,4 Prozent). Die Twin Star-Airports Burgas und Varna in Bulgarien notierten ein Wachstum auf 171.912 Passagiere (plus 53,6 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf rund 4,0 Millionen Fluggäste zu (plus 4,5 Prozent).

(red / Fraport)