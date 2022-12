Fraport: Weihnachtsspende in Höhe von 58.000 Euro

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie kann Flughafenbetreiber Fraport seinem traditionellen sozialen Engagement in der Vorweihnachtszeit wieder nachkommen. Beträge in einer Gesamthöhe von 58.000 Euro gehen in diesem Jahr an zehn gemeinnützige Projekte in der Region Rhein-Main, wie der Betreiber des größten deutschen Flughafens, Frankfurt am Main, bekannt gab.