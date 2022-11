SPARFELL eröffnet Österreich-Standort im General Aviation Terminal

Die SPARFELL Luftfahrt GmbH betreibt nun ihren Österreich-Standort im General Aviation Terminal am Flughafen Wien. Der General Aviation Terminal am Flughafen Wien ist ein eigenständiges und exklusives Abfluggebäude im Westen des Flughafengeländes und steht für Privatflüge und VIP-Services zur Verfügung. Mit dem Einzug von SPARFELL sind die Büroflächen im General Aviation Terminal nun vollständig ausgelastet, freut man sich beim Flughafen Wien.

„Sparfell ist ein wichtiger Player mit Wachstumspotential im General Aviation Markt und wir freuen uns daher sehr über die Entscheidung, direkt bei uns am Standort die Österreich-Zentrale zu betreiben. Der Flughafen Wien bietet im General Aviation Terminal hohe Servicequalität und topmoderne Büroräumlichkeiten in exklusivem Ambiente. Mit dieser Betriebsansiedlung sind die Büroflächen im General Aviation Terminal vollständig ausgelastet“ so Michael Zach und Christoph Schmidt, Geschäftsführer der Vienna Aircraft Handling GmbH.

SPARFELL Luftfahrt GmbH – breite Dienstleistungspallette in der Geschäftsluftfahrt

SPARFELL ist ein in Privatbesitz befindliches, familiengeführtes Unternehmen in der Geschäftsluftfahrt. SPARFELL bietet eine breite Palette von Dienstleistungen unter einem Dach an, um Kunden umfassend zu betreuen: Flugzeugcharter, Flugzeugmanagement und Flugzeughandel. SPARFELL verfügt über Fachwissen zu allen Luftfahrzeugtypen und bietet Beratung von A bis Z. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Segmenten Reisen und Concierge-Services, Yachtmanagement sowie Verwaltung von Immobilien und Luxusgütern an. Nähere Infos zu SPARFELL gibt es zu finden unter www.sparfell.aero/.

VIP & General Aviation Terminal am Flughafen Wien

Der VIP & General Aviation Terminal ist ein exklusives, eigenständiges Abfluggebäude und liegt in unmittelbarer Nähe zum Flughafen und zur Stadt Wien. Neben VIP und Business Services werden hier Dienstleistungen rund um die Flugzeugabfertigung sowie Meeting-Möglichkeiten geboten. Der VIP & General Aviation Terminal genießt bei Gästen aus aller Welt seit vielen Jahren eine hohe Wertschätzung. Weitere Infos unter www.vah.at.

(red / VIE)