Flughafen Wien Benefiz-Versteigerung bringt fast 54.000 Euro für ukrainische Putin-Opfer

Hoher Erlös bei Charity-Auktion: Gemeinsam mit der Online-Auktionsplattform AURENA hat der Flughafen Wien Airport-Memorabilia wie Hinweisschilder, Banner, Baustellenhelme, Flugzeugmodelle und zahlreiche andere Gegenstände für den guten Zweck versteigert. Der Gesamterlös der Versteigerung in Höhe von € 53.728,94 kommt der Initiative NACHBAR IN NOT und den ukrainischen Opfern des russischen Diktators und Kriegsverbrechers Wladimir Putin zugute.