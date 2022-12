Flughafen Dortmund für Weihnachtsreiseverkehr gerüstet

Am 23. Dezember beginnen im bundesdeutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen kurz vor den Feiertagen die zweiwöchigen Weihnachtsferien. Der Dortmund Airport rechnet in diesem Zeitraum mit zirka 110.000 Passagieren. Fluggäste können in diesen Schulferien ab Dortmund zu rund 40 verschiedenen Zielen fliegen.